Mavi tura çıktılar

En son ekranlara veda eden 'Tuzak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Bensu Soral eşi Hakan Baş ve yakın arkadaşları Semih - Yasemen Kaya ile birlikte tekne tatiline çıktı. Ünlü isimler, 10 gün boyunca Göcek, Fethiye ve Marmaris'in koylarını kapsayan mavi tura çıktı. Ünlü isimler, deniz ve güneş ile enerji ve moral depolayacak. Baş ve Kaya, tekne tatili için kesenin ağzını açtı. Ünlü isimler, 30 bin euro'dan (766 bin TL) lüks bir gulet kiraladı. Ünlü isimlerin istediği 23 metrelik lüks gulette bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor. Yakın arkadaş olan ünlü isimler. her yaz birlikte tatil yapıyor.

