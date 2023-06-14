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14 Haziran 2023 Çarşamba 15:56:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 15:56:00

Mavi tura çıktılar

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Bensu Soral eşi Hakan Baş ve arkadaşları Semih – Yasemen Kaya ile mavi tura çıktı. Ünlü isimler, 10 günlük tekne tatili için 766 bin TL ödedi.

En son ekranlara veda eden 'Tuzak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Bensu Soral eşi Hakan Baş ve yakın arkadaşları Semih - Yasemen Kaya ile birlikte tekne tatiline çıktı. Ünlü isimler, 10 gün boyunca Göcek, Fethiye ve Marmaris'in koylarını kapsayan mavi tura çıktı. Ünlü isimler, deniz ve güneş ile enerji ve moral depolayacak. Baş ve Kaya, tekne tatili için kesenin ağzını açtı. Ünlü isimler, 30 bin euro'dan (766 bin TL) lüks bir gulet kiraladı. Ünlü isimlerin istediği 23 metrelik lüks gulette bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor. Yakın arkadaş olan ünlü isimler. her yaz birlikte tatil yapıyor.

Etiketler : bensu soral hakan baş semih kaya yasemen kaya mavi tur
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