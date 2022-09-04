‘Mavi Sürgün' teklifi

Damla Sönmez, yeni sezon öncesi görüşmelere başladı. Genç oyuncu 'Mavi Sürgün' dizisinin çekmeye hazırlanan O3 Medya'yla bir araya geldi. Sönmez diziyi kabul ederse Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'la başrolü paylaşacak. Oyuncunun henüz imza atmadığı diziye sıcak baktığı konuşuluyor. "Mavi Sürgün" dizisi 26 bölümden oluşuyor ve Ege bölgesinde çekilmesi planlanıyor. Dizinin yurt dışı macerasının ardından Türkiye'de yayınlanması da planlanıyor.