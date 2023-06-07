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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:23:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:23:00

Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor

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'İki Yabancı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, önceki gün marka elçisi olduğu Herbal Essences'in lansmanında boy gösterdi.

'İki Yabancı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, önceki gün marka elçisi olduğu Herbal Essences'in lansmanında boy gösterdi. Kızı Aylin Mavi'nin kardeşiyle vakit geçirdiğini belirten Erçel, "Günlerimiz çok güzel geçiyor. Mavi'yi benden çok neredeyse teyzesi görüyor. Onların ilişkisini görünce kızmıyor değilim. Hande'nin yanına gittiğinde eve gelmek istemiyor. Bu konu da dertliyim anlayacağınız" diyerek gülümsedi.

Etiketler : Mavi Hande Erçel Herbal Essences Gamze Erçel
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