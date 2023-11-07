Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara, buz bağımlısı olduğunu açıkladı. İtalyan basınına bir röportaj veren Nara, hastalığından bahsetti. Nara, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum" dedi. Hamilelik döneminde bile buz aşerdiğini belirten Nara, Icardi'nin buz makinesi aldığı söyledi. Nara, "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım" dedi. Nara, hamilelik döneminde sadece buzla beslendi.