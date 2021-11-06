06 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Merve Dizdar ayrılık nedenini açıkladı: Üçüncü şahıslar yok
TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Merve Dizdar, 3 ay önce boşadığı eski eşi Altundaşar'la ayrılık nedenini açıkladı.
Oyuncu Merve Dizdar, önceki akşam Sinan Engin'in doğum günü partisine arkadaşları Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'yla katıldı. Keyifli geçen kutlama sonrası Dizdar, habercilerin sorularını yanıtladı. Dizdar, BKM Mutfak'ta kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la boşanmalarında üçüncü şahısların söz konusu olmadığını söyledi.