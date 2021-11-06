"Üçüncü şahıslar yok"

Oyuncu Merve Dizdar, önceki akşam Sinan Engin'in doğum günü partisine arkadaşları Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'yla katıldı. Keyifli geçen kutlama sonrası Dizdar, habercilerin sorularını yanıtladı. Dizdar, BKM Mutfak'ta kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la boşanmalarında üçüncü şahısların söz konusu olmadığını söyledi.