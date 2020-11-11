Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları
'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntılı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.
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- Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları