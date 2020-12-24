Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bu videoyu, “Geçen bölümlerde annemize helva yaptığımız sahneyi hatırlarsınız herhalde, sonuç buydu. Öyle iki büyük tencere yapmıştım” notuyla paylaştı.