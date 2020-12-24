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24 Aralık 2020 Perşembe 01:42:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 15:06:00

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

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TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinin Safiye'si Ezgi Mola, geçtiğimiz bölümlerde senaryo gereği yapılan helvayı kendi elleriyle yaptığını itiraf etti.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bu videoyu, “Geçen bölümlerde annemize helva yaptığımız sahneyi hatırlarsınız herhalde, sonuç buydu. Öyle iki büyük tencere yapmıştım” notuyla paylaştı.

Etiketler : Masumlar Apartmanı dizisi Masumlar Apartmanı Safiye Ezgi Mola magazin
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