Masumlar Apartmanı'nın Naci'si 'Mavera' dizisiyle anlaştı

'Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel, Hâce Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisinde oynayacak. TRT 1'de ekrana gelecek olan dizide Öngel, Hace Ahmet Yesevi'nin en yakın dostu Mahmud'u canlandıracak. Ramazan ayında yayınlanacak olan yapımda ayrıca Korel Cezayirli, Görkem Sevindik ve Sinan Tuzcu rol alacak.





