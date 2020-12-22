22 Aralık 2020 Salı 23:38:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:41:00
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Kahramana ihtiyacım yok
Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından “Ben kendimin beyaz atlı prensiyim” yazdı.
Takipçileri bu paylaşımı, “İstediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakınıyor” diye yorumladı. Yazılanlara tepki gösteren oyuncu, “Kız çocuklarına artık bu enjekte edilmesin. Bizim ekstra bir kahramana ihtiyacımız yok. Biz kendimize yeteriz. O masallar artık yok” dedi.