Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Kahramana ihtiyacım yok

Takipçileri bu paylaşımı, “İstediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakınıyor” diye yorumladı. Yazılanlara tepki gösteren oyuncu, “Kız çocuklarına artık bu enjekte edilmesin. Bizim ekstra bir kahramana ihtiyacımız yok. Biz kendimize yeteriz. O masallar artık yok” dedi.





