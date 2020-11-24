Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Dizi öncesi de saçlarım maviydi
‘Masumlar Apartmanı' dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah, hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
‘Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah, saçının sadece bir kısmında ve uçlarında mavi renk kullanmasının diziyle ilgili olmadığını söyledi. Dizi teklifi gelmeden önce saçlarını boyattığını söyleyen Abdullah, “Saçlarımı maviye boyatmanın diziyle bir ilgisi yok. Yönetmenimiz Çağrı Lostuvalı ile görüştüğümde de saçlarım maviydi. Kendisi de çok beğendi. İnci’ye ayrı bir hava katacağını düşündü” dedi.
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