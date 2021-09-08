Hayalperest Merve

Bestyle dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu Merve Dizdar, "Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı. Ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım" dedi. Oyunculukta karakter ayırt etmediğini söyleyen Dizdar, "Komedi ya da dram ayırt etmiyorum. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim" dedi.