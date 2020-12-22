22 Aralık 2020 Salı 23:35:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 12:39:00
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: Güzel değiliz diye oynamayalım mı?
Masumlar Apartmanı'nda rol aldığı Gülben karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar, dizideki karakteri gibi doğallığa önem verdiğini söyledi.
Günlük hayatında da hiç makyaj yapmadığını dile getiren Masumlar Apartmanı dizisinin başarılı oyuncusu Merve Dizdar, "Hiçbir zaman süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam. Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" diye konuştu.