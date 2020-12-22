Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: Güzel değiliz diye oynamayalım mı?

Günlük hayatında da hiç makyaj yapmadığını dile getiren Masumlar Apartmanı dizisinin başarılı oyuncusu Merve Dizdar, "Hiçbir zaman süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam. Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" diye konuştu.



