Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri

TRT'nin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisi Dünya Kadınlar Günü'nü gizli kahramanlarıyla birlikte kutladı. 'Her kadının hikayesi görünür olmak ve eşitlikle başlar' diyen dizide, özel bir jenerik yayınlandı. Yapımda kamera arkasındaki kadın kahramanları başarılarıyla ön plana çıkarıldı. Yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı, "Bu diziyi hayata geçiren 87 kadından biriyim. Biz, bu apartmanın sahibi kadınlarız. Ve çok iyi biliyoruz ki, kadınlar olmasaydı, Masumlar Apartmanı olmazdı" dedi.

