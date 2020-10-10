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10 Ekim 2020 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 12:45:00

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!

Kaynak: Akşam

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TRT1'in sevilen yeni dizisi Masumlar Apartmanı her bölümüyle izleyiciden tam not alırken dizi oyuncularından 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah kendisine yönelik kilo eleştirilerine isyan etti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından insanların kiloları hakkında yapılan eleştirilere sitem etti. Abdullah, "İnsanları bir salın ya" dedi.

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi. Ünlü oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olacaklarsa bir salın yaa" ifadelerini kullandı.

Ardından gelen yorumlar için de tekrar paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Canlarım genel bişi dedim demin dış görünüş baskısından bıktık diye, siz niye beni teselliye girdiniz, saçmalamayalım" dedi.

Farah Zeynep Abdullah Kimdir ?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur.Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.

Filmografi

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

Ödüller

2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

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