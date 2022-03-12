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12 Mart 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 19:30:00

‘Masum ve Güzel'in babası

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Başrollerinde Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Erkan Meriç'in yer aldığı 'Masum ve Güzel' dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Erkan Meriç'in yer aldığı 'Masum ve Güzel' dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Avşar Film imzalı yapıma, Burak Sergen dahil oldu. Oyuncu dizide Yaren'in babası karakterine hayat verecek.

Etiketler : masum ve güzel film burak sergen
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