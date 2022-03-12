‘Masum ve Güzel'in babası

Başrollerinde Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Erkan Meriç'in yer aldığı 'Masum ve Güzel' dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Avşar Film imzalı yapıma, Burak Sergen dahil oldu. Oyuncu dizide Yaren'in babası karakterine hayat verecek.

