VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti
Şimdi de İP'li vekilden Meclis'te küfür ve edepsiz hareket
Yeni ordu kurma çalışmalarına başladı
2. el 'online'da satışlar da fiyatlar da hareketli
Bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapılacak
"İstatistikler İslam ve yabancı düşmanlığını ortaya koymaktadır"
Türk SİHA'ları Fas'ı koruyacak
Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
"Filistin'de kan ve zulüm görmek istemiyoruz"
Türksat 5B uydusu Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak
FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' soruşturmasında 29 gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
'Tanıdık', PKK pususuna çekti
İbadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
"Kürtler HDP'den nefret ediyor"
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı
Kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
200 personel alınacak
34 yaşına sette girdi
"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
10 Aralık 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 12:00:00

MasterChef jürisi İtalyan şef Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna anlaşmalı boşanıyor

ABONE OL

MasterChef jürisinde yer alan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'ya ‘suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme' nedeniyle çekişmeli olarak boşanma davası açmıştı. Çiftin ‘çekişmeli' olan boşanma davası ‘anlaşmalı'ya döndü.

MasterChef jürisinde yer alan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi, çocuğunun annesi Tuğçe Demirbilek Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme' nedeniyle çekişmeli olarak boşanma davası açmıştı. İddiaya göre Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanma tazminatı olarak eşi Danilo'dan 1 milyon Euro istediği, ancak ünlü şefin bu talebe olumlu yaklaşmadığı söylenmişti. Danilo Zanna'nın, Tuğçe Demirbilek Zanna'ya açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Çiftin 'çekişmeli' olan boşanma davası 'anlaşmalı'ya döndü. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna, mahkemeye boşanma konusunda anlaştıklarına dair bir dilekçe ile anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolünde küçük çocuğun velayetinin ortak olacağı belirtildi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : masterchef jürisi italyan şef danilo zanna tuğçe demirbilek zanna anlaşmalı boşanma magazin
Aşıkken çok mutluyum

Aşıkken çok mutluyum
Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte
Hayatım sosyal medyada geçmiyor

Hayatım sosyal medyada geçmiyor
Karı-koca aynı dizide

Karı-koca aynı dizide
Oyunculuk için doğmuşum

Oyunculuk için doğmuşum
Gönül Dağı'na dahil oldu

Gönül Dağı'na dahil oldu
Latin Amerika'dan ziyaret

Latin Amerika'dan ziyaret
Ayrılığı Miami'de atlatıyor

Ayrılığı Miami'de atlatıyor
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER