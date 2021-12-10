MasterChef jürisinde yer alan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi, çocuğunun annesi Tuğçe Demirbilek Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme' nedeniyle çekişmeli olarak boşanma davası açmıştı. İddiaya göre Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanma tazminatı olarak eşi Danilo'dan 1 milyon Euro istediği, ancak ünlü şefin bu talebe olumlu yaklaşmadığı söylenmişti. Danilo Zanna'nın, Tuğçe Demirbilek Zanna'ya açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Çiftin 'çekişmeli' olan boşanma davası 'anlaşmalı'ya döndü. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna, mahkemeye boşanma konusunda anlaştıklarına dair bir dilekçe ile anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolünde küçük çocuğun velayetinin ortak olacağı belirtildi.



NESLİHAN KESKİN

