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01 Haziran 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:31:00

Maske'yle şaşırtacak

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Kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı 'Maske' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı 'Maske' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın üstlendiği film, 9 Haziran'da beyazperdede yerini alacak. Filmde intikam hırsıyla gözü dönen Nergis'i canlandıran Nilay Deniz, "Çok sürprizli bir iş, izleyince çok seveceksiniz" sözleriyle sinema seyircisine seslendi. Film, gençlik yılları travmalarla geçen Barış'ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli 'kandırma' yöntemleri bulmasını konu alıyor.

Etiketler : Maske Kaan Turgut Nilay Deniz Mert Turak Altan Erkekli
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