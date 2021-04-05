MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM

Mesleği gereği sürekli farklı karakterlere hayat veren Çağatay Ulusoy, normal hayatında kendi olduğunu, maskelerinin olmadığını söyledi.

'Yeşilçam' adlı dizisi için bıyık bırakan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla GQ Türkiye dergisine poz verdi. 1960'larda sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'i oynayacak olan Ulusoy, bir dönem dizisiyle dijitalde olacağı için heyecanlı olduğunu aktardı. Rolü için imaj değişikliğine giderek bıyık bırakan oyuncu, farklı karakterler oynamanın hazzının başka olduğunu belirtiyor. Her zaman kendi olmaya özen gösterdiğinin altını çizen Çağatay Ulusoy, ''Maskelerim yok. Mesleğimin gerektiği de bu bence. Zaten farklı karakterleri oynuyorum. Kendim olmak iyi geliyor'' dedi. Özel hayatında da mutluluğu kendi içinde ilk olarak aradığını ifade eden Çağatay Ulusoy, "Mutlu olmak çok geniş, bir üst başlık. Kendini iç dünyasına sığdıran insan mutludur bence" diye konuştu.

