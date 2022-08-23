Masalsı kutlama

Şarkıcı Özcan Deniz, evlilik hazırlıkları yaptığı İranlı modacı sevgilisine jest yaptı. Deniz, 28 yaşına basan Dadgar için prenses temalı bir pasta hazırlattı. Dadgar, sevgilisi Deniz'in sürprizi karşısında mutluluktan havalara uçtu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Deniz, "İyi ki geldin... Sen geldin, şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu... O eşsiz, sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi... İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım" notuyla yayınladı. Dadgar ise, "Yaa, doğum günü sürprizim... İyi ki varsın sevgilim" sözleriyle karşılık verdi.