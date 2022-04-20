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20 Nisan 2022 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 13:10:00

Masajlı Survivor keyfi

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Türkücü Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star yarışmasının hayranı çıktı.

Türkücü Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star yarışmasının hayranı çıktı. İki çocuk babası Alişan, oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Alişan, gönderisinin altına, "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

Etiketler : Masajlı Survivor keyfi Türkücü Alişan Acun Ilıcalı
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