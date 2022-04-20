Masajlı Survivor keyfi
Türkücü Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star yarışmasının hayranı çıktı.
Türkücü Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star yarışmasının hayranı çıktı. İki çocuk babası Alişan, oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Alişan, gönderisinin altına, "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.