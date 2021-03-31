‘Martılar' listelere zirveden kondu

Edis, Martılar şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yaptı. 4 gün önce çıkardığı şarkısıyla Youtube'da 2 milyon izlenmeyi geçen popçu, hareketli şarkısıyla dijital platformlarda da iddialı bir yükselişe geçti. Youtube dünya trendlerinde de 34'üncülüğe yükselen popçu, Fizy'de ise 'En Çok Paylaşılan Şarkı'nın sahibi oldu.