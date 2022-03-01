Marmaris'te gözlerden uzak

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya devam ediyor. Marmaris'te inzivaya çekilen Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı. Usta ismin saçının ve sakalının beyazladığı ve yorgun olduğu gözlendi. Tayfur, 2011 yılında yüz felci geçirmiş ve doktorları şarkı söylemesini yasaklamıştı.