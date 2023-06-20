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20 Haziran 2023 Salı 17:43:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:43:00

Marmaris aşkına

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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi.

Oyuncular Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Demir ile Saraçoğlu başrolünde yer aldıkları 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından birlikte tatile çıktı. İkili, önceki gün Dalaman Havalimanı'nda 'bir kahve bir gıybet' adlı Intagram sayfası tarafından görüntülendi. Demir ve Saraçoğlu, havalimanından beşer dakika arayla ayrıldı. Demir ve Saraçoğlu, tanınmamak için şapka, gözlük ve kulaklık taktığı görüldü. İkilinin, Marmaris'te gözlerden uzakta tekne tatili yapacağı iddia edildi.

Etiketler : mert ramazan demir afra saraçoğlu yalı çapkını
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