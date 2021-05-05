05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00
Market-ev arasındayım!
Nişantaşı'nda mutfak alışverişine giderken görüntülenen Zafer Algöz, market ve ev arasında mekik dokuduğunu söyledi.
Nişantaşı'nda mutfak alışverişine giderken görüntülenen Zafer Algöz, market ve ev arasında mekik dokuduğunu söyledi. Aynı zamanda Youtube kanalı için çekimler yaptığını belirten oyuncu, ''Ev ortamında kalmaya fazla alışık olmadığım için bu aralar biraz zor geliyor'' açıklamasını yaptı.