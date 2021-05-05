Market-ev arasındayım!

Nişantaşı'nda mutfak alışverişine giderken görüntülenen Zafer Algöz, market ve ev arasında mekik dokuduğunu söyledi. Aynı zamanda Youtube kanalı için çekimler yaptığını belirten oyuncu, ''Ev ortamında kalmaya fazla alışık olmadığım için bu aralar biraz zor geliyor'' açıklamasını yaptı.

