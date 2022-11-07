VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD-Suudi geriliminin kökenleri
Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov
İspanya'da demir yolları işçileri grevde
ABD'li üst düzey heyet İstanbul'da!
'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar çekildi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız
Eti Alüminyum'un projesi AB Ufuk 2020 tarafından desteklenecek
Dubai'de Burc Halife yakınındaki 35 katlı binada yangın
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı
Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, 'mavi tik' için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı
Kara kıtaya Türk damgası!
Türkiye'ye geliyor! Ziyaret öncesi çarpıcı uyarı: Sizin için tarihi fırsat
Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı
Gözler son kez gökyüzüne çevriliyor
"Bir anda ‘Muhafazakar devrimci' haline geldik"
Türkiye Müteahhitler Birliğinden kentsel dönüşüm çağrısı
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2021 rakamı yakalandı
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor
"İstanbul'da İstanbul" fotoğraf sergisi sanatseverleri bekliyor
07 Kasım 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 14:00:00

Markası için iş başında

ABONE OL

Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor.

Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor. 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, 'İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu' diyen Asena sözlerine şöyle devam etti: ''Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda' dedi.

Etiketler : Markası için iş başında Asena gelinlik tasarımları
Sonbaharda konserlere devam

Sonbaharda konserlere devam
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşi gözyaşlarına boğuldu
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Maaile klipte

Maaile klipte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX