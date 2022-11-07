Markası için iş başında

Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor. 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, 'İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu' diyen Asena sözlerine şöyle devam etti: ''Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda' dedi.