Marka olma yolunda

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın yeni koleksiyon tanıtımı için objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz aylarda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Şahin, ileride kendi markasını kuracağını söyledi. "Yeni fikirlere ve konfor alanımdan çıkmaya açığım. Özünde kreatif biri olduğum için kendimi başka dallarda yansıtmak hoşuma gider" diyen Şahin, Londra'da tekstil üzerine eğitim aldığını belirtti.

