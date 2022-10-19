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19 Ekim 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 14:00:00

Maria meğer hemşireymiş

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TRT'nin sevilen dizisi 'Balkan Ninnisi'nde Maria karakterini canlandıran Benu Şahin, aslı mesleğinin hemşirelik olduğunu söyledi.

TRT'nin sevilen dizisi 'Balkan Ninnisi'nde Maria karakterini canlandıran Benu Şahin, aslı mesleğinin hemşirelik olduğunu söyledi. Küçüklüğünden itibaren en büyük hayalinin oyunculuk olduğunu ve böyle bir yapımda yer aldığı için kendisini şanslı bulduğunu aktaran Şahin, ''Bu benim ilk işim ve çok şey öğrendim. Hala da öğreniyorum. Çok usta oyuncularla beraber aynı projede yer almak benim için çok önemli ve değerli. Hepsinden bir şeyler öğreniyorum'' dedi.

Etiketler : Maria meğer hemşireymiş TRT Balkan Ninnisi
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