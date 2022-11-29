Maratoncu Birce

Dijitalde yayınlanacak olan 'Kuş Uçuşu' dizisinin ikinci sezon çekimleri için kamera karşısına geçen oyuncu Birce Akalay, Beyoğlu'nda görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, yürümeyi çok sevdiğini söyledi. Kendisini bir maratoncu gibi gördüğünü söyleyen Akalay, "Çok fazla yürüyorum. Günde binlerce adım atmaya başladım. Adeta maraton koşucuları gibi uzun uzun mesafe kat ediyorum" dedi.