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07 Aralık 2020 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20:00

Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor

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Manken Tuğba Özay, son dönemde herkesin estetikle birbirine benzediğini aktardı.

Mediclinic's adlı güzellik merkezinde görüntülenen Tuğba Özay, "Sanki herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi. Estetiğe karşı değilim, doğru işlemler yaptıralım. Herkeste aynı balık dudak var. Çoğu ünlü, artık Testere filmindeki cadı karakterine benziyor’’ dedi.

Etiketler : Manken Tuğba Özay Tuğba Özay estetik magazin Testere filmi
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