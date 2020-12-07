Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor

Mediclinic's adlı güzellik merkezinde görüntülenen Tuğba Özay, "Sanki herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi. Estetiğe karşı değilim, doğru işlemler yaptıralım. Herkeste aynı balık dudak var. Çoğu ünlü, artık Testere filmindeki cadı karakterine benziyor’’ dedi.