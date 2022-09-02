Manken olmasaydım mimar olurdum

Bu yıl 22.si düzenlenen Miss&Mr Model of Türkiye'nin galası önceki akşam gerçekleşti. Sunuculuğunu Demet Şener'in yaptığı gecede Eylül Barca ile Enes Koçak birinci seçildi. Organizasyon sonrası kameraların karşısına geçen Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer'in kendisi gibi manken olmasını istediğini belirtti. Şener, "Çocuklarım model olmak isterlerse desteklerim" derken bu mesleği seçmeseydim mimar olmak isterdim" diye konuştu.