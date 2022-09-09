Manisa çıkarması

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy, Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında sahne aldı. Ersoy, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen sahnesinde fenomen eserlerini 87 bin kişilik koro halinde söyledi. Gecede Ersoy'a, ay-yıldızlı bayrağın yer aldığı bir tablo hediye edildi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ersoy, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.