Mangal yaparken gözaltına alınmış

Kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla Amerika'da gözaltına alınan Yeşim Erçetin, yaşadıklarını anlattı. FBI baskınıyla yakalandığı iddia edilen Erçetin, ''Biz dışarıda mangal yapıyorduk, sonra ise eşim Türkiye'ye dönecekti, evin önüne bir tane araba geldi, o arabalar birden on araba oldu. Çok polis etrafımızda, herhangi bir şeyde suçum ya da suç kaydım yok. 'İfade vermen gerekiyor' dediler, polis merkezine götürdüler, hiç böyle bir şeyin içinde bulunmadığım için çok şaşırmıştım. Beni tutukladılar, aynı gün mahkemeye götürdüler ertesi gün serbest kalmam gerekiyordu. Ama benim kimsem yoktu bütün arkadaşlarım Türkiye'deydi" dedi.

