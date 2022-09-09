Manga konserinde Kenan sürprizi

Rock grubu Manga, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Atlantis Yapım'ın üstlendiği gecede grup sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Manga, sahnesinde sevenlerine sürpriz yaptı. Grubun sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu. Grup, 2014 yılında Doğulu ile seslendikleri 'Bize Müsaade Ettim' ve 'Tutamıyorum Zamanı' şarkısında düet yaptı. İkilinin performansı büyük alkış topladı.