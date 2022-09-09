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09 Eylül 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 12:30:00

Manga konserinde Kenan sürprizi

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Rock grubu Manga, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Atlantis Yapım'ın üstlendiği gecede grup sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Rock grubu Manga, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Atlantis Yapım'ın üstlendiği gecede grup sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Manga, sahnesinde sevenlerine sürpriz yaptı. Grubun sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu. Grup, 2014 yılında Doğulu ile seslendikleri 'Bize Müsaade Ettim' ve 'Tutamıyorum Zamanı' şarkısında düet yaptı. İkilinin performansı büyük alkış topladı.

Etiketler : Manga konseri Rock grubu Mang Kenan Doğulu
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