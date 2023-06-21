Malikanemi satmadım

Sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam Etiler'deydi. Süperstar, bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen yemek sonu Pekkan, çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. Pekkan, Bahçeköy'deki malikanesini 75 milyon liraya elden çıkardığı haberleri karşısında, "Hiçbir şeyimiz satmadım" diyerek cevap verdi. Pekkan'ın özel olarak dekore ettirdiği 6 oda ve 2 salon bulanan üç katlı villasına 4 yıldır alıcı bulamıyor.