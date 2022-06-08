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Maldivler'de yorgunluk atıyor
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00

Maldivler'de yorgunluk atıyor

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'Sadakatsiz' dizisi final yapan Cansu Dere, soluğu Maldivler'de aldı. Oyuncu, geceliği 35 bin lira olan lüks bir otelde denizin keyfini sürüyor.

'Sadakatsiz' dizisi final yapan Cansu Dere, soluğu Maldivler'de aldı. Oyuncu, geceliği 35 bin lira olan lüks bir otelde denizin keyfini sürüyor.

Oyuncu Cansu Dere, sezonun yorgunluğunu Hint Okyanusu'nda atıyor. Oyuncu 'Sadakatsiz' dizisinin final yapmasının ardından soluğu yurtdışı tatilinde aldı. Her yıl arkadaş grubuyla tatile çıkarak farklı kültürleri keşfeden Dere, bu yıl radikal bir karar alarak tek başına yeni bir serüvene çıktı. Tatil rotasını belirleyen Dere, soluğu Maldivler'de aldı. Dere'nin konakladığı otelin fiyatı dudak uçuklattı. Oyuncunun otelinin geceliği 35 bin lira olduğu öğrenildi. Dere, bol bol denize girip güneşleniyor. Oyuncu, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Etiketler : Sadakatsiz Cansu Dere Maldivler
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