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20 Nisan 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 11:45:00

Maldivler'de aşk başkadır

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Oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti Maldivler'e gitti. İkili, baş başa çıktıkları tatillerinden pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti Maldivler'e gitti. İkili, baş başa çıktıkları tatillerinden pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, kısa bir süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, önceki gün Maldivler'e gitti. Birlikte ilk kez tatile çıkan ikili, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Deniz, tatillerinden fotoğrafını, "Anılar yaratıyorum" notunu yazarak paylaştı. Yazıcıoğlu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu. Öte yandan Yazıcıoğlu da havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekti.

Etiketler : dilan çiçek deniz mert yazıcıoğlu maldivler tatil
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