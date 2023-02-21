Malatya'da miniklerle

Komedyen Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile Malatya'daki Kızılay'ın kurduğu çadırlarda yaşayan çocuklarla bir araya geldi. İkili, miniklere oğulları Kuzey ve Mete'nin verdikleri oyuncakların yanı sıra hediyeler alarak moral verdi. Gün boyu çocuklarla eğlenceli anlar yaşayan Yenenler çifti, miniklerin yaralarını sarmaya çalıştı. Berfu Yenenler o anları sosyal medya hesabından yayınladı.