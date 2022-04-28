Mal varlıklarına tedbir koydurdu

Şarkıcı İrem Derici'nin anne ve babası boşanma kararı aldı. Reklamcı Hulusi Derici, ayrılık aşamasında olduğu eşi Selma Derici, aile malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılması için dava açtı. Aile mallarının üçüncü kişilere devrinin önlenmesini isteyen Selma Derici, mahkemeden Sarıyer'de satışa çıkarılan dört adet lüks araba, Marka İletişim Yayıncılık Şirketi ve bankalardaki malları üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etti. n Neslihan KESKİN