Makyajsız paylaşım

Ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, makyajsız haliyle dikkat çekti. Şu sıralar dijitalde yayınlanacak olan 'Nomen' dizisinin hazırlıklarına başlayan Sezen, doğal haliyle dikkat çekti. Oyuncu, sosyal medya hesabından makyajsız halini, "Bir kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notuyla yayınladı.