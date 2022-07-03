VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
15 Temmuz Şehitleri İçin Koştular
Avrupa ve ABD'de personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında kaos yaşanıyor
Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
HDP kongresinde skandal!
TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç'
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Binlercesi aynı anda görüntülendi
Geri sayım başladı! 'Derya' suya iniyor
Türkiye'nin mesajı net! Bu onlara pahalıya patlar
Ukrayna konferansı başlıyor!
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Çeşme'de karavan ve çadır yasaklandı
Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor
5 yıllık kabusu sona erdiren ameliyat
İkinci oldu Acun'u sildi
3. kez evlendi
Ayrıldık gibi!
Makyajsız paylaşım
sevgi için çalışırım!
Şafak'tan proje atağı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor
03 Temmuz 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 14:30:00

Makyajsız paylaşım

ABONE OL

Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece, doğal halini gözler önüne serdi.

Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece, doğal halini gözler önüne serdi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le mutlu bir ilişkisi olan Ece, sosyal medyadan makyajsız ve filtresiz halini paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu gönderisinin altına, "Makyajsız, fönsüz hayat. Daima" notunu düştü. Ece'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Makyajsız paylaşım Biran Damla Yılmaz Şevval Sam
Bodrum'da açılış

Bodrum'da açılış
Urfa'da sürpriz doğum günü

Urfa'da sürpriz doğum günü
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
Lavanta bahçesinde klip çekti

Lavanta bahçesinde klip çekti
Biz evleniyoruz!

Biz evleniyoruz!
Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi
Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum

Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Müzik iyiyse türünün önemi yok

Müzik iyiyse türünün önemi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX