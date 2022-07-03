Makyajsız paylaşım

Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece, doğal halini gözler önüne serdi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le mutlu bir ilişkisi olan Ece, sosyal medyadan makyajsız ve filtresiz halini paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu gönderisinin altına, "Makyajsız, fönsüz hayat. Daima" notunu düştü. Ece'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.