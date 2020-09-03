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03 Eylül 2020 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 12:09:00

Makyajsız Ebru Gündeş büyük beğeni aldı

Kaynak: Akşam

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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla da büyük beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş makyajsız haliyle büyüledi. Güzelliğine ve bakımına önem veren Ebru Gündeş'in sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 45 yaşındaki şarkıcının daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü. 

Ebru Gündeş makyajsız haliyle büyüledı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in son hali takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gündeş'in hayranları güzel sanatçının makyajsız paylaşımına övgü dolu yorumlar yaptılar. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve doğallığa her zaman önem veren Gündeş'in kaşları ve makyaj tarzı büyük beğeni topluyor.

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