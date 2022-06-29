Makedon ailenin kılıbık babası

Oyuncu Hakan Boyav, TRT'de başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer aldığı 'Balkan Ninnisi' dizisinde Daniel karakterini canlandırıyor. Boyav, "Değişik roller oynamayı seviyorum. Daniel gibi biraz kılıbık ve iyi yürekli bir baba rolünü oynamak epey bir ters köşe olacak. Seyircim de oyuncu olarak farklı rollerde beni izlemeyi seviyor" dedi.

