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29 Haziran 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 18:00:00

Makedon ailenin kılıbık babası

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Oyuncu Hakan Boyav, TRT'de başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer aldığı 'Balkan Ninnisi' dizisinde Daniel karakterini canlandırıyor.

Oyuncu Hakan Boyav, TRT'de başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer aldığı 'Balkan Ninnisi' dizisinde Daniel karakterini canlandırıyor. Boyav, "Değişik roller oynamayı seviyorum. Daniel gibi biraz kılıbık ve iyi yürekli bir baba rolünü oynamak epey bir ters köşe olacak. Seyircim de oyuncu olarak farklı rollerde beni izlemeyi seviyor" dedi.

Etiketler : Makedon ailenin kılıbık babası Oyuncu Hakan Boyav Erdal Özyağcılar
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