Mahsur kaldı konseri iptal edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konseri için yola çıkan İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Konserini iptal etmek zorunda kalan ve aracında trafiğin normale dönmesini bekleyen şarkıcı, "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bugünü bekliyordum" dedi.