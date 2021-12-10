10 Aralık 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 10:00:00
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 1 saatlik uykuyla klip çekti
Gizem Tuncer, yeni teklisi ‘Yine Yine'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, yeni teklisi 'Yine Yine'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Klibin yönetmenliğini Murat Joker yaptı. 1 saat uykuyla klip çekimine gelen Gizem "Özel hayatımda yaşadığım sorunlar klipte canlandırdığım deli kadın rolüne bürünmemi kolaylaştırdı" dedi.