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10 Aralık 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 10:00:00

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 1 saatlik uykuyla klip çekti

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Gizem Tuncer, yeni teklisi ‘Yine Yine'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, yeni teklisi 'Yine Yine'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Klibin yönetmenliğini Murat Joker yaptı. 1 saat uykuyla klip çekimine gelen Gizem "Özel hayatımda yaşadığım sorunlar klipte canlandırdığım deli kadın rolüne bürünmemi kolaylaştırdı" dedi.

Etiketler : mahmut tuncer gizem tuncer klip magazin
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