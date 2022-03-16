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‘Mahkum'a veda ediyor
16 Mart 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 20:00:00

‘Mahkum'a veda ediyor

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Onur Tuna, Hayal Köseoğlu, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova'nın başrolünü paylaştığı 'Mahkum' dizisinde rol alan Seray Kaya, projeden ayrılıyor.

Onur Tuna, Hayal Köseoğlu, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova'nın başrolünü paylaştığı 'Mahkum' dizisinde rol alan Seray Kaya, projeden ayrılıyor. Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizide, Cemre karakterine hayat veren oyuncu, senaryodaki hikâyesinin son bulmasıyla, 16. bölümde diziden ayrılacak.

Etiketler : Onur Tuna Hayal Köseoğlu İsmail Hacıoğlu
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