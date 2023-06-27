VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eti pişirirken ekstra yağ eklemeyin
Tüm zamanların rekoru kırıldı
Seyfe Gölü Kuş Cenneti canlandı
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Taşlık arazi cennete döndü
Engelli dalış rekortmeni umut aşıladı
27 Haziran 2023 Salı 07:24:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 07:24:00

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

ABONE OL

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan kötü yorumlar için harekete geçti.

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan kötü yorumlar için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta 'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı ve sevgilisi Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenen oyuncu, kişilik haklarına saldırıda bulunan yorumlarla ilgili harekete geçti. Saraçoğlu'nun menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

**
Etiketler : Mahkemenin yolunu tuttu Oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını
Asker arkadaşını izledi

Asker arkadaşını izledi
Bakım zamanı

Bakım zamanı
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Bodrum'u tanıtacaklar

Bodrum'u tanıtacaklar
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Reklam zengini

Reklam zengini
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX