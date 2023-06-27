Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan kötü yorumlar için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta 'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı ve sevgilisi Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenen oyuncu, kişilik haklarına saldırıda bulunan yorumlarla ilgili harekete geçti. Saraçoğlu'nun menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır" dedi.



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