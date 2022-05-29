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29 Mayıs 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 12:00:00

Mahkemeden ret

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Sanatçı Yıldız Tilbe'nin bir televizyon programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 1 aylık konuşmama kararı aldırdığı şarkıcı Arto, aleyhine verilen karara itiraz etti.

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin bir televizyon programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 1 aylık konuşmama kararı aldırdığı şarkıcı Arto, aleyhine verilen karara itiraz etti. Açıklamalarının hakaret, tehdit ve küçük düşürmeyi içeren sözler olmadığını belirten Arto, Yıldız Tilbe'nin ünlü olması nedeniyle eleştiri ve yorumlara açık olması gerektiğini belirtti. Mahkeme, Arto'nun itirazını reddetti.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Mahkemeden ret Arto Yıldız Tilbe
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