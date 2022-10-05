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05 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00

Mahkemede hesaplaşacak

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Geçen yaz bir motokuryenin sözlü şiddetine uğrayan eski manken Demet Şener, tek başına görüntülendi.

Geçen yaz bir motokuryenin sözlü şiddetine uğrayan eski manken Demet Şener, tek başına görüntülendi. Ağustosta yaşadığı olayla ilgili Şener, "Trafikte çoğunlukla hemcinslerimin başına gelen bir olay, benim de başıma geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim. Yol verme üzerine bir tartışmamız yaşandı. Hakaret ve ağır küfürler sarf eden kişiyi mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

Etiketler : Mahkemede hesaplaşacak Demet Şener mahkeme
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