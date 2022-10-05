Mahkemede hesaplaşacak

Geçen yaz bir motokuryenin sözlü şiddetine uğrayan eski manken Demet Şener, tek başına görüntülendi. Ağustosta yaşadığı olayla ilgili Şener, "Trafikte çoğunlukla hemcinslerimin başına gelen bir olay, benim de başıma geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim. Yol verme üzerine bir tartışmamız yaşandı. Hakaret ve ağır küfürler sarf eden kişiyi mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız" dedi.