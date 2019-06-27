Mahkeme kararını değiştirmedi: Velayet İnci Türkay'da kaldı

14 yaşındaki oğlu Ali Eroğlu’nun velayetini isteyen baba Eroğlu’nun talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Bunun yanı sıra mahkeme, Eroğlu’nun nafakanın kaldırılması ya da nafakada indirime gidilmesi düzenlenmesi talebini de kabul etmedi.