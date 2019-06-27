27 Haziran 2019 11:10 | Perşembe
Mahkeme kararını değiştirmedi: Velayet İnci Türkay'da kaldı
Ahmet Eroğlu, 4 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne giderek, eski eşi oyuncu İnci Türkay’a velayetin değiştirilmesi’ ve nafakanın kaldırılması’ için dava açmıştı.
14 yaşındaki oğlu Ali Eroğlu’nun velayetini isteyen baba Eroğlu’nun talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Bunun yanı sıra mahkeme, Eroğlu’nun nafakanın kaldırılması ya da nafakada indirime gidilmesi düzenlenmesi talebini de kabul etmedi.
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