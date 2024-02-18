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18 Şubat 2024 Pazar 07:22:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 07:22:00

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

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Oyuncu Ayşegül Asar, yıllar sonra setlere döndü.

Bir döneme damgasını vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı İrem karakteriyle tanınan oyuncu Ayşegül Asar, yıllar sonra setlere döndü. 'Hatıran Yeter' filmiyle beyazperdedeki yerini alan Asar, yapımda 'Nevin' karakterini canlandırdı. Oyuncu, "Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulabilecek. Çok büyük emeklerle çekildi Şimdiden bol gişeler diliyorum" dedi. 16 Şubat'ta vizyona giren filmde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç gibi isimler de yer alıyor.

Etiketler : mahallenin muhtarları irem oyuncu ayşegül asar
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